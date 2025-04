Ecco il piano per Dimarco: quando torna in campo con l’Inter

Costretto ad osservare i suoi compagni solamente dalla panchina, Federico Dimarco ha partecipato alla trasferta di Monaco con la consapevolezza di non poter aiutare la sua Inter per via dei problemi fisici con cui ha chiuso il match di Parma lo scorso sabato.

L’esterno nerazzurro, però, durante il riscaldamento dei compagni ha svolto comunque un allenamento speciale: una seduta personalizzata sul prato dell’Allianz Arena fatta di scatti, esercizi di reattività e di forza con l’aiuto degli elastici. Dimarco, infatti, non solo non ha preso parte all’incontro, ma non si è nemmeno riscaldato per non correre rischi di alcun genere.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo. Ciò significa che contro il Cagliari tornerà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi e che potrà eventualmente essere utilizzato anche dal primo minuto. Starà però al tecnico decidere se rilanciarlo già in campionato, oppure se preservarlo per il ritorno di Champions League di mercoledì sera tra Inter e Bayern Monaco.