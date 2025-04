Inter, recupero a sorpresa: in panchina con il Cagliari

Finalmente buone notizie dall’infermeria in casa Inter in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Simone Inzaghi, infatti, già dalla sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari potrebbe ritrovare in panchina un elemento importante del suo organico, la cui assenza si è fatta sentire specialmente in occasione della trasferta europea contro il Bayern Monaco.

Stiamo parlando di Mehdi Taremi, centravanti alle prese da diversi mesi con la pubalgia che sin qui non è riuscito ancora ad imporsi con la maglia nerazzurra. L’attaccante sarebbe stato un cambio prezioso a Monaco, considerati gli enormi sforzi dei due titolari Lautaro e Thuram e l’assenza di vere alternative in panchina, a causa delle condizioni non ottimali del solo Arnautovic.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, Taremi sarà sicuramente a disposizione del ritorno tra Inter e Bayern Monaco di mercoledì 16 aprile. Inzaghi, però, spera di poter accorciare ulteriormente i tempi: qualora l’ex Porto dovesse tornare ad allenarsi in gruppo domani, potrebbe finire in panchina già dalla sfida di campionato di sabato a San Siro contro il Cagliari.