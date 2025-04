Pur senza entrare nel tabellino del match con assist o reti, Nicolò Barella è stato tra i calciatori che più hanno impressionato l’intera Europa lo scorso martedì sera nello stadio del Bayern Monaco. La prestazione del centrocampista dell’Inter è stata totale, non solo sotto l’aspetto della tenuta fisica, ma soprattutto dal punto di vista tecnico.

Perché Barella ancora una volta ha dimostrato di essere non solo un calciatore di sostanza, ma uno che quando la posta in palio è altissima riesce a venirne fuori con una qualità che troppo poco gli è stata riconosciuta in carriera. Giunto forse nel miglior momento della sua carriera, secondo La Gazzetta dello Sport il suo cartellino potrebbe finalmente raggiungere i 100 milioni di euro.

Nonostante il suo legame solidissimo con i colori nerazzurri, che in passato lo ha portato a dire no alle offerte milionaria di Al Hilal e del Manchester City di Pep Guardiola, secondo la rosea esisterebbe un solo club al mondo per il quale Barella potrebbe tentennare. Si tratta del Bayern Monaco, unica società per la quale l’ex Cagliari “penserebbe realmente un giorno di lasciare l’Inter”.

Sembra improbabile, però, che quel giorno possa davvero arrivare, con Barella destinato invece a trascorrere quanto più tempo possibile in maglia nerazzurra, prima di chiudere – presumibilmente – nella sua Cagliari.