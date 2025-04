Inzaghi ritrova un TITOLARE: “Si è allenato in gruppo”

Sabato pomeriggio alle ore 18 l’Inter torna in campo e lo fa con un match di Serie A molto importante per riprendere subito confidenza con la vittoria dopo il pareggio a Parma. A San Siro arriva il Cagliari di Davide Nicola, una gara non semplice ma da non sbagliare per tenere saldo il primo posto in classifica.

Dall’allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile sono giunte delle buone notizie per la squadra di Simone Inzaghi. Come riportato dall’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, oggi è tornato parzialmente in gruppo uno dei titolari dell’Inter come Federico Dimarco che si è allenato con i compagni in alcuni momenti.

Passi in avanti importanti dunque per l’esterno nerazzurro che martedì contro il Bayern non ha potuto giocare ma che vuole esserci, se non già col Cagliari, almeno per la sfida di ritorno. Novità anche per Taremi che ha svolto lavoro personalizzato ma che domani potrebbe già tornare in gruppo, sempre a parte invece gli altri due infortunati Dumfries e Zielinski.