L’Inter continua a guardare al futuro in vista del mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul taccuino di Piero Ausilio e Dario Baccin spicca quello di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 in forza all’Olympique Marsiglia. Il talento verdeoro, sul quale è forte la concorrenza del Bayern Monaco, sarebbe ora più vicino che mai a vestire la maglia dell’Inter.

A confermare l’interesse ci ha pensato direttamente il presidente nerazzurro Beppe Marotta, intervenuto nel prepartita di Bayern Monaco-Inter ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo trattando Luis Henrique? Sì, è un buon giocatore. Ci sono tanti giocatori nel nostro taccuino, Ausilio e Baccin sono attivi. Poi al momento giusto faremo i ritocchi necessari. Oggi è troppo presto per arrivare a una conclusione.”

Un’apertura chiara successivamente confermata anche dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo cui l’Inter avrebbe addirittura già bloccato l’esterno in vista del prossimo mercato estivo. L’obiettivo sarebbe quello di affidargli il ruolo di vice Dumfries, dando maggiore profondità alle alternative sulla corsia destra a Simone Inzaghi.

Ma c’è di più, perché l’Inter vorrebbe chiudere l’operazione il prima possibile per inserire Luis Henrique nella rosa che parteciperà al Mondiale per Club 2025, in programma questa estate negli Stati Uniti. Una competizione a cui i nerazzurri tengono particolarmente, e che rappresenta una vetrina internazionale di altissimo livello: motivo in più per anticipare i tempi e assicurarsi un rinforzo già pronto per affrontare le sfide del prossimo anno.

L’operazione con il Marsiglia non è ancora chiusa, ma l’Inter sembra aver preso una posizione di vantaggio. Restano da definire i dettagli economici, ma i contatti sono ben avviati e il club di Viale della Liberazione si muove con la solita prudenza, senza esporsi troppo mediaticamente.

Un affare che per certi versi ricorda quello che portò Achraf Hakimi a Milano nell’estate 2020. Innanzitutto per il ruolo, visto che Luis Henrique – così come l’esterno marocchino – è un laterale destro che ama attaccare. Ma anche per le tempistiche che stanno accompagnando l’operazione tra Inter e Marsiglia.

Hakimi, ad esempio, venne bloccato dai nerazzurri con diversi mesi di anticipo rispetto al termine della stagione 2019/20. Una strategia vincente che Marotta e Ausilio stanno tentando adesso di replicare per il nuovo talento scovato in Francia.