Conte vuole un altro rinforzo dall’Inter per il suo Napoli

La grande rivale per l’Inter in questo campionato di Serie A è il Napoli con il quale è in lotta per lo Scudetto da mesi e molto probabilmente lo sarà fino all’ultima giornata. L’allenatore della formazione azzurra è un ex interista come Antonio Conte che in Italia ha già vinto sia con i nerazzurri che con la Juve.

Ora Conte vuole riprovarci anche all’ombra del Vesuvio e per farlo sta guardando in casa Inter alla ricerca di rinforzi di mercato. Sono già diversi gli ex nerazzurri presente nella rosa del Napoli come Lukaku, Politano e Juan Jesus oltre ovviamente allo stesso allenatore e a diversi membri del suo staff tecnico.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ora per il Napoli vorrebbe prendere anche Davide Frattesi per rinforzare in estate il suo reparto di centrocampo e aumentare la concorrenza all’Inter anche nella prossima stagione di Serie A oltre che nelle coppe nazionali e anche europee.