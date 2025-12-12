Anche nella prossima sessione di mercato di gennaio il nome di Davide Frattesi sembra pronto a tornare prepotentemente al centro del dibattito. Il centrocampista, arrivato all’Inter tra grandi aspettative, continua a trovarsi posizione sempre più marginale nelle rotazioni di Chivu e questo ha inevitabilmente riacceso l’interesse di diversi club, italiani e non. In pole la Juventus, che nelle ultime settimane avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’agente Beppe Riso si sarebbe presentato alla Continassa per quella che ufficialmente è stata definita una semplice visita di cortesia, ma che in realtà potrebbe nascondere i primi segnali di un possibile avvicinamento. La situazione contrattuale e tecnica del centrocampista, infatti, è diventata sempre più complessa: Frattesi sta trovando pochissimo spazio e nelle gerarchie dell’Inter è scivolato addirittura all’ultimo posto della mediana.

Un paradosso, considerando che la scorsa estate Chivu era stato determinante nel convincerlo a restare, respingendo offerte molto concrete provenienti dalla Premier League, in particolare da Newcastle e Nottingham Forest. Oggi però il quadro è completamente diverso: nelle preferenze del tecnico, Frattesi è stato scavalcato anche dai nuovi arrivati Sucic e Zielinski, e perfino il dialogo per un possibile rinnovo fino al 2030 è stato congelato.

Dal punto di vista tattico, l’eventuale passaggio della Juventus al 4-2-3-1 — modulo testato di recente anche nell’amichevole contro il Pafos — renderebbe un giocatore con le caratteristiche di Frattesi particolarmente funzionale al progetto. L’ex Sassuolo, inoltre, guarda con favore a un contesto dove potrebbe tornare centrale, anche perché con Luciano Spalletti in Nazionale aveva trovato la miglior versione di sé.

La volontà del giocatore sembra dunque orientata a valutare nuove strade, ma resta un nodo cruciale: la richiesta economica dell’Inter. Finora il club nerazzurro non ha mai aperto a cifre inferiori ai 35 milioni di euro, valutazione ritenuta eccessiva da molti osservatori, soprattutto per un calciatore che al momento non rappresenta un punto cardine del progetto tecnico. Il mercato, però, può cambiare rapidamente — e Frattesi potrebbe essere uno dei nomi destinati a movimentare la sessione di gennaio.