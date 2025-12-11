Offerta Inter per Giovane: colpo immediato da 25 milioni

Secondo quanto scritto questo pomeriggio da TMW, l’Inter potrebbe muoversi nel corso della finestra di calciomercato di gennaio per assicurarsi Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano che in questa stagione si sta mettendo in luce con il Verona. L’intenzione del club nerazzurro sarebbe infatti quella di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Il centravanti verdeoro, alla sua prima esperienza fuori dal Sudamerica, ha finora collezionato 3 gol e 4 assist, mettendosi in mostra come uno dei migliori della stagione nella squadra allenata da Paolo Zanetti. L’Inter, stando alle ultime informazioni, vorrebbe anticipare la concorrenza proponendo al Verona un accordo economico compreso fra i 20 e i 25 milioni di euro.

L’obiettivo del club nerazzurro è quello di bloccare Giovane già a gennaio, lasciandolo però al Verona almeno fino a giugno 2026. Una soluzione che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le società coinvolte nella trattativa.