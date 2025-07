Svelata l’alternativa low cost per il centrocampo dell’Inter

L’Inter sta valutando ormai da giorni diverse opzioni per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. E’ vero che da qualche settimana Petar Sucic è sbarcato sul pianeta nerazzurro ed ha subito mostrato ottime impressioni, ma allo stesso tempo l’imminente uscita di Hakan Calhanoglu impone al club di trovare un sostituto al turco in tempi brevi.

Sono due i preferiti in cima alla lista di gradimento di Marotta e Ausilio: Ederson dell’Atalanta e Hjulmand dello Sporting CP. Per entrambi, però, rimane un grosso ostacolo che riguarda il valore dei due cartellini il quale si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro. Cifra che l’Inter non sembra essere disposta a sborsare in questo momento, ma che potrebbe essere raggiunta solamente con il sacrificio di un paio di pedine.

Per questa ragione, il club sta considerando tra i propri obiettivi anche profili low cost. Tra questi, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, rientra il nome di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa. I rapporti tra le due società sono ottimi e potrebbero agevolare un’eventuale trattativa. Al momento, però, l’Inter non è andata oltre il semplice interessamento con il Grifone.