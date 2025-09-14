Futuro di Barella in Arabia da Inzaghi: l’ANNUNCIO di Romano

Le ultime prestazioni di Nicolò Barella sono finite oggetto di alcune critiche. Il centrocampista dell’Inter non sta riuscendo a rendere come al suo solito, ma la sua centralità all’interno della rosa non è mai stata messa in discussione.

Del suo futuro ha parlato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, con riferimento a un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Hilal. Simone Inzaghi, d’altronde, sarebbe un grande estimatore di Barella. Tuttavia, al momento non ci sarebbe alcuna possibilità per un addio di Barella.

Queste le sue parole:

“Barella ha un rapporto molto buono con Inzaghi, ma non è mai stata una possibilità davvero concreta. Per una ragione: Barella non ha mai manifestato alcun tipo di apertura o volontà di lasciare l’Inter. Direi in questi anni, perché, ci sono state possibilità in Premier League negli ultimi 2-3 anni, ma il giocatore non ha mai dato aperture. Dall’Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo stipendio attuale, ma non è stato mai un discorso avanzato. Lo stesso Inzaghi non ha mai voluto creare un problema all’Inter. In Saudi League c’è sempre stato il nome di Barella, ma anche prima di Inzaghi. Quest’estate non è mai stata una possibilità”.