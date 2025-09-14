L’Inter difende Chivu: la colpa della sconfitta è QUESTA

L’Inter e Cristian Chivu si aspettavano un avvio di stagione diverso. I nerazzurri hanno incassato 2 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate di Serie A e la partita con la Juventus ha lasciato rammarico e perplessità sulla tenuta mentale della squadra.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, al momento la posizione dell’allenatore rumeno rimane salda. “La società non mette minimamente in discussione l’allenatore”, si legge sulle colonne del quotidiano.

La sconfitta dell’Allianz Stadium, in particolare, viene attribuita alla “superficialità dei singoli”. Le responsabilità, pertanto, sarebbero dei giocatori, chiamati a reagire e ad alzare il livello delle proprie prestazioni, per non vivere una stagione al di sotto delle possibilità e degli obiettivi del club.