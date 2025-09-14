Thuram segna ma non esulta: Gazzetta SVELA il vero motivo

Marcus Thuram è stato uno dei migliori in campo dell’Inter con la Juventus, segnando anche il gol del 3-2 che aveva illuso i nerazzurri. L’attaccante francese, però, è finito al centro delle polemiche per due episodi accaduti all’Allianz Stadium.

In primis, c’è la risata insieme al fratello Khephren durante la revisione VAR del gol del 4-3. Un gesto poco gradito ai tifosi interisti, così come la mancata esultanza al suo gol, che ha fatto sollevare qualche sopracciglio. Il motivo, però, lo ha rivelato La Gazzetta dello Sport.

Questa la spiegazione del quotidiano:

“La Juve è la squadra del padre, avrà pensato qualcuno. E alla squadra per la quale tifa papà si può far gol senza esagerare subito dopo: si sussurra che ne avesse parlato agli amici, prima della grande sfida. Se segno come mi comporto? Boh. Il momento più sfrenato è racchiuso, così, nell’istantanea con la mano alla tempia e il solito, conosciuto, gesto”.