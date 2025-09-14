14 Settembre 2025

Thuram segna ma non esulta: Gazzetta SVELA il vero motivo

La spiegazione

Marcus Thuram dopo il gol in Juventus-Inter

Marcus Thuram è stato uno dei migliori in campo dell’Inter con la Juventus, segnando anche il gol del 3-2 che aveva illuso i nerazzurri. L’attaccante francese, però, è finito al centro delle polemiche per due episodi accaduti all’Allianz Stadium.

In primis, c’è la risata insieme al fratello Khephren durante la revisione VAR del gol del 4-3. Un gesto poco gradito ai tifosi interisti, così come la mancata esultanza al suo gol, che ha fatto sollevare qualche sopracciglio. Il motivo, però, lo ha rivelato La Gazzetta dello Sport.

Questa la spiegazione del quotidiano:

“La Juve è la squadra del padre, avrà pensato qualcuno. E alla squadra per la quale tifa papà si può far gol senza esagerare subito dopo: si sussurra che ne avesse parlato agli amici, prima della grande sfida. Se segno come mi comporto? Boh. Il momento più sfrenato è racchiuso, così, nell’istantanea con la mano alla tempia e il solito, conosciuto, gesto”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.