Cinque cose che abbiamo imparato da Juventus-Inter 4-3

Un’altra sconfitta deludente quella incassata dall’Inter, che brucia ancora di più perché arrivata contro la Juventus. All’Allianz Stadium, i nerazzurri perdono una partita rocambolesca e rimontata per ben due volte. Tanti, troppi errori difensivi, che continuano a minare il percorso della squadra di Chivu e che fanno sorgere diversi dubbi, mentre alle porte c’è l’esordio in Champions League, contro l’Ajax.

Nel frattempo, ecco il nostro approfondimento con ‘Cinque cose che abbiamo imparato da Juventus-Inter’ (QUI GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-INTER):

1) Juventus-Inter è stata una partita strana. I nerazzurri hanno mantenuto il controllo della gara per lunghi tratti, come raramente si era visto all’Allianz Stadium in questi anni. Eppure, come spesso accade a Torino, è arrivata una sconfitta. Il modo nel quale è arrivata poi, con 4 gol subiti e una doppia rimonta che non è bastata, la rendono davvero indigeribile.

2) I troppi gol subiti sono l’elefante nella stanza della prestazione dell’Inter. La difesa continua a dimostrarsi troppo fragile e facilmente esposta a pericoli. All’Allianz Stadium, poi ci si è messo anche Sommer con due errori imperdonabili, che hanno permesso alla Juventus di capitalizzare al massimo le occasioni create. Vanno trovate delle soluzioni in fretta.

3) L’Inter ha gestito male diversi momenti della gara, nonostante il predominio territoriale. In questo contesto, anche le scelte di Chivu hanno lasciato diverse perplessità, come la scelta di lasciare Mkhitaryan in campo per 90′, con gli altri centrocampisti tutti sostituiti. I cambi di Lautaro e Barella sono decisioni forti. Forse ne servono di più.

4) La risposta migliore in casa nerazzurra l’ha data Calhanoglu, al centro di alcune critiche nei giorni precedenti alla gara. Il turco ha commesso un errore grave in avvio di gara, ma ha poi reagito con grande personalità, trovando una doppietta spettacolare. Si conferma ancora una volta l’ago della bilancia di questa squadra. Forse non è un caso che la sconfitta maturi proprio quando esce dal campo.

5) Juventus-Inter è stata una partita di grandi giocate e di momenti. Sul primo aspetto l’Inter si è fatta valere, sul secondo la barca è affondata totalmente. I nerazzurri hanno sbagliato completamente la gestione delle fasi di gara, dominando a lungo, ma facendosi sorprendere ogni volta che il risultato finale sembrava poter essere positivo.