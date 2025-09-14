Sommer IMPERDONABILE: “Può diventare un problema”

Juventus-Inter è stata una partita nel corso della quale è successo di tutto. I nerazzurri hanno ribaltato due volte il risultato, ma alla fine hanno dovuto incassare la sconfitta, per via anche di un errore di Yann Sommer sul tiro di Adzic.

Il portiere nerazzurro era stato già protagonista, suo malgrado, di un intervento imperfetto sulla rete di Yildiz. Due errori pesanti, che lo hanno reso bersaglio delle critiche e che hanno fatto sorgere anche alcuni dubbi sul suo rendimento.

Per questa ragione, i principali quotidiani sportivi italiani hanno indicato Yann Sommer come il peggiore in campo di Juventus-Inter. Queste le dure pagelle nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – “Due gol sono suoi, uno lo agevola sbagliando un appoggio in uscita.

Il sospetto che possa diventare un problema cresce. Si scalda Martinez?””.

CORRIERE DELLO SPORT 4 – “Yildiz lo sorprende, Adzic gli piega le mani. Due gol così dalla lunga distanza non si possono prendere. Ha responsabilità pesanti”.

TUTTOSPORT 4.5 – “Non può nulla sul primo e sul terzo gol dei bianconeri. Ha responsabilità invece sul secondo dove non mostra suffi ciente reattività sulla frustata da 35 metri Yildiz che, comunque, per effetto, velocità d’esecuzione e potenza rasentava una perfezione disumana. Decisamente lento sulla conclusione di Adzic che, di fatto, regala la vittoria alla squadra di Tudor”.

PASSIONE INTER 4.5 – “La conclusione di Kelly lo prende in contropiede, ma da posizione ravvicinata può poco, così come sul gol di Thuram. Disastroso, invece, sulle conclusioni di Yildiz e Adzic, potenti, ma arrivate anche da molto lontano e toccate con poca convinzione”.