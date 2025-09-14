Questo DATO sulla partenza dell’Inter deve preoccupare Chivu

La sconfitta contro la Juventus è stata la seconda consecutiva per l’Inter nelle prime 3 partite della stagione 2025/2026. Un risultato negativo che pesa, con alle porte anche l’inizio della Champions League, con la delicata trasferta in casa dell’Ajax.

La gara dell’Allianz Stadium ha mostrato un’Inter vulnerabile difensivamente e ancora incapace di gestire il risultato e i momenti cruciali della gara, come sottolineato dallo stesso Cristian Chivu nel post-partita. Dopo l’Udinese serviva una reazione e, invece, è arrivata un’altra gara persa. Due stop che cancellano la vittoria all’esordio e che devono preoccupare.

Infatti, i 3 punti in 3 partite, con 6 gol incassati, rappresentano il peggior avvio di stagione dell’Inter dalla stagione 2011/2012, quando sulla panchina nerazzurra c’era Gian Piero Gasperini. L’attuale tecnico della Roma raccolse solo 1 punto nelle prime 3 giornate (più due sconfitte, una nel derby di Supercoppa e l’altra all’esordio in Champions League). Un ruolino di marcia che gli costò l’esonero.