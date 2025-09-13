Juventus-Inter, Chivu: “Dovevamo fare scelte diverse”

Al termine di Juventus-Inter, gara valida per la 3a giornata del campionato di Serie A, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha commentato la seconda sconfitta consecutiva incassata dalla sua squadra ai microfoni di DAZN.

Juventus-Inter, le parole di Cristian Chivu

“Abbiamo fatto una grande prestazione in entrambi i tempi. Siamo andati sotto due volte e l’abbiamo ribaltata, poi bisogna capire certi momenti, soprattutto negli ultimi 10 minuti. Siamo mancati un po’ lì. Bisogna guardare la prestazione, siamo venuti con personalità, cercando di vincerla e non accontentandoci. Ci è mancata lucidità per capire che negli ultimi 10 minuti dovevamo fare qualcosa di diverso”.

“Io non guardo mai a livello individuale, perché non è giusto parlare di un singolo giocatore. Si poteva fare diversamente, visto che loro fin dall’inizio non si sono mai vergognati di calciare la palla in tribuna”.

“Io mi prendo la prestazione di tutta la squadra. Lo hanno dimostrato fin dall’inizio. Da Calhanoglu ci aspettavamo quello che ha fatto, perché questo è quello che lui ci può dare”.

“Come migliorare? Bisogna capire i momenti, capire quando fare o non fare determinate cose. Le cose andavano fatte diversamente negli ultimi 10 minuti. Si va avanti e si guarda quello che di buono è stato fatto oggi, seppur con rammarico”.

“Guardiamo la prestazione di oggi e anche il secondo tempo con l’Udinese, anche se non si è portato a casa niente. Si lavora e bisogna anche cancellare qualcosa successo nel passato, per avere la serenità e la lucidità di portare a casa i risultati. La squadra sta lavorando sodo e bene”.