Contatto Thuram-Bonny in Juve-Inter: Marelli non ha DUBBI

Episodio da moviola nel finale di Juventus-Inter 4-3. Sul gol di Adzic, infatti, ci sono state le proteste dei nerazzurri per un contatto falloso tra Khephren Thuram e Bonny, prima del tiro decisivo, che ha regalato la vittoria ai bianconeri.

Secondo Luca Marelli, però, la decisione dell’arbitro Colombo e del VAR sarebbe stata corretta. L’arbitro ha commentato l’episodio nel post-partita di DAZN, sottolineando come sia il contrasto tra i piedi, sia quello sul viso di Bonny siano regolari.

Queste le sue parole:

“Sulla rete del 4-3 il VAR ha controllato due contatti nel contrasto tra Khephren Thuram e Bonny. Nel contrasto basso il bianconero tocca il pallone, poi c’è il contatto tra i piedi, ma non conta. Il tocco sul viso, invece, è stato molto molto leggero ed è stato corretto convalidare la rete”.