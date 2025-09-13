13 Settembre 2025

Moviola Juve-Inter: è CAOS Var sul 4-3 di Adzic

Cosa è successo

Contatto Thuram-Bonny in Juventus-Inter

Juventus-Inter si è decisa nel finale con il gol di Adzic, che ha costretto i nerazzurri a una sconfitta pesante, la seconda consecutiva. L’episodio del gol, però, non è stato privo di polemiche, con i giocatori di Chivu che hanno protestato per un fallo prima del tiro.

L’episodio riguarda un contatto tra Khephren Thuram e Ange Yoann Bonny, nella trequarti nerazzurra. L’attaccante dell’Inter, infatti, ha perso un pallone nel contrasto con il bianconero, che ha poi appoggiato il pallone per la conclusione decisiva di Adzic.

A finire al centro delle polemiche è stato sia il contatto tra i piedi dei due giocatori, ma soprattutto la sbracciata di Thuram, che colpisce al volto Bonny. L’arbitro Colombo non ha sanzionato la sbracciata in presa diretta e nemmeno la revisione del VAR ha cambiato la decisione.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.