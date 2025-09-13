Moviola Juve-Inter: è CAOS Var sul 4-3 di Adzic

Juventus-Inter si è decisa nel finale con il gol di Adzic, che ha costretto i nerazzurri a una sconfitta pesante, la seconda consecutiva. L’episodio del gol, però, non è stato privo di polemiche, con i giocatori di Chivu che hanno protestato per un fallo prima del tiro.

L’episodio riguarda un contatto tra Khephren Thuram e Ange Yoann Bonny, nella trequarti nerazzurra. L’attaccante dell’Inter, infatti, ha perso un pallone nel contrasto con il bianconero, che ha poi appoggiato il pallone per la conclusione decisiva di Adzic.

A finire al centro delle polemiche è stato sia il contatto tra i piedi dei due giocatori, ma soprattutto la sbracciata di Thuram, che colpisce al volto Bonny. L’arbitro Colombo non ha sanzionato la sbracciata in presa diretta e nemmeno la revisione del VAR ha cambiato la decisione.