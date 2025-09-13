BUFERA Thuram dopo Juve-Inter: “Può andare via”

Finale rocambolesco in Juventus-Inter 4-3, con i nerazzurri che incassano una sconfitta pesante, con la rete di Adzic da fuori area, che a visto Sommer intervenire in modo non perfetto. A finire al centro delle critiche, però, è stato Marcus Thuram, inquadrato dalle telecamere mentre rideva insieme al fratello Khephren, in attesa della revisione del VAR.

Un gesto che non è sfuggito ai tifosi nerazzurri sui social, che non hanno risparmiato critiche all’attaccante nerazzurro, nonostante il gol del 3-2, che aveva illuso la squadra di Chivu nel secondo tempo della gara dell’Allianz Stadium.

Questi alcuni post apparsi su X:

Thuram Marcus che ride e scherza sul quarto goal della Juve, squadra marcia. — Roberto Vettorazzi (@RobertoVet73471) September 13, 2025

