BUFERA Thuram dopo Juve-Inter: “Può andare via”
Episodio controverso
Finale rocambolesco in Juventus-Inter 4-3, con i nerazzurri che incassano una sconfitta pesante, con la rete di Adzic da fuori area, che a visto Sommer intervenire in modo non perfetto. A finire al centro delle critiche, però, è stato Marcus Thuram, inquadrato dalle telecamere mentre rideva insieme al fratello Khephren, in attesa della revisione del VAR.
Un gesto che non è sfuggito ai tifosi nerazzurri sui social, che non hanno risparmiato critiche all’attaccante nerazzurro, nonostante il gol del 3-2, che aveva illuso la squadra di Chivu nel secondo tempo della gara dell’Allianz Stadium.
Questi alcuni post apparsi su X:
Thuram Marcus che ride e scherza sul quarto goal della Juve, squadra marcia.— Roberto Vettorazzi (@RobertoVet73471) September 13, 2025
Un calciatore che ride quando l'Inter perde per me può andare via. Mi riferisco a Thuram.— Vincenzo Orabona (@VincenzoOrab96) September 13, 2025
Thuram che se la ride sul 3-4 è talmente imbarazzante ed offensivo per la maglia che dovrebbe essere ceduto oggi stesso.
O finire in tribuna fino a gennaio. @Inter— SpazzaNueve⭐️⭐️ (@diegonoisevic) September 13, 2025
L' atteggiamento di Thuram che se la ride col fratello è vergognoso!— Edmond Dantes (@galimberthy) September 13, 2025