13 Settembre 2025

VIDEO – Taremi scatenato al debutto: DOPPIETTA in 20 minuti

Prestazione super dell'ex Inter

Gol Taremi con l'Olympiacos

Grande esordio per Mehdi Taremi, che in estate ha lasciato l’Inter dopo una sola, deludente stagione. L’attaccante iraniano si è trasferito in Grecia, all’Olympiacos, per cercare di ridare nuova linfa alla sua carriera.

Nella gara vinta 5-0 contro il Panserraikos, Taremi si è reso autore di una doppietta in soli 20 minuti e di un rigore procurato. Un inizio con il botto per l’ex nerazzurro.

Questo il video della sua doppietta:

Enrico Traini

