13 Settembre 2025
VIDEO – Taremi scatenato al debutto: DOPPIETTA in 20 minuti
Prestazione super dell'ex Inter
Grande esordio per Mehdi Taremi, che in estate ha lasciato l’Inter dopo una sola, deludente stagione. L’attaccante iraniano si è trasferito in Grecia, all’Olympiacos, per cercare di ridare nuova linfa alla sua carriera.
Nella gara vinta 5-0 contro il Panserraikos, Taremi si è reso autore di una doppietta in soli 20 minuti e di un rigore procurato. Un inizio con il botto per l’ex nerazzurro.
Questo il video della sua doppietta:
Mehdi Taremi scored 2 goals in 20 minutes on his Olympiacos debut. 🐐 pic.twitter.com/dnQcMT20CY— Regista🇮🇷 (@PersianRegista) September 13, 2025