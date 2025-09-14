La MOVIOLA di Juve-Inter: “Sul 4-3 serve on-field review”

Juventus-Inter è stata una partita piena di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Lo racconta bene il 4-3 finale. A sorridere, però, sono stati i bianconeri, grazie alla rete di Adzic, sulla quale però c’è stata qualche protesta dei giocatori nerazzurri.

L’epicentro della discussione è il contatto Thuram-Bonny, sulla trequarti nerazzurra. Un episodio da moviola, già discusso da Luca Marelli nel post-partita, sul quale sono intervenuti anche i quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport assolve l’arbitro Colombo e il VAR in merito all’episodio: “Thuram contende la palla a Bonny, il bianconero tocca il pallone e lievemente il piede dell’interista; in più, sfiora con la mano il viso del nerazzurro. Troppo poco per la revisione del gol di Adzic“.

Più perplessità da parte del Corriere dello Sport, che si concentra soprattutto sull’operato del VAR, sottolineando come Colombo non abbia proprio visto il contatto sul viso di Bonny. Questo il commento alla prestazione di Mazzoleni al VAR, ritenuta insufficiente: “Valutato il peso dell’azione avrebbe dovuto consigliare l’on field review visto che l’arbitro era dietro ai due giocatori”.