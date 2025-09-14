Chivu risponde alle POLEMICHE su Thuram dopo Juve-Inter

Si augurava un avvio di stagione diverso Cristian Chivu, specie dopo il successo roboante contro il Torino dell’esordio. Invece, ieri è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l’Inter, peraltro contro la Juventus, in una gara beffarda.

Il tecnico ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei suoi ragazzi, ritenendola positiva. Al centro del dibattito, però, è finita anche la risata di Marcus Thuram con il fratello Khephren, durante la revisione VAR sul gol del 4-3.

Il gesto non è piaciuto ai tifosi dell’Inter, che hanno subito fatto grande polemica sui social. L’allenatore nerazzurro, dal canto suo, ha voluto subito smorzare i toni, cercando di riportare il discorso sul campo, senza creare sterili casi.

Queste le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Non ho visto la scena ma vi chiedo di non fare polemica per queste cose. Non fanno bene a nessuno”.