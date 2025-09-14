Lautaro IRRICONOSCIBILE: “Prigionerio di Bremer”

La sosta per le nazionali porta con sé sempre diversi dubbi sul rientro di Lautaro Martinez. Costretto a un lungo viaggio intercontinentale per tornare in Italia, il capitano nerazzurro è stato comunque schierato titolare in Juventus-Inter, big match della 3a giornata di Serie A.

Una scelta che Chivu non sembra aver mai messo in discussione, ma che di fatto non ha pagato. Lautaro Martinez è stato autore di una prestazione nettamente insufficiente, con pochissimi palloni toccati e un duello con Bremer che lo ha messo da subito in grande difficoltà. Alla fine, nel secondo tempo, è stato anche sostituito da Bonny.

Per questa ragione, i principali quotidiani sportivi italiani hanno indicato Lautaro Martinez come uno dei peggiori in campo di Juventus-Inter. Queste le dure pagelle nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – “Stanco per viaggi e nazionale. Nessun tiro in porta e 20 palloni toccati sono ben sotto il minimo sindacale. Prigioniero di Bremer”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “I viaggi intercontinentali si pagano. Non entra mai in scena. La

difesa della Juve non gli concede tregua”.

TUTTOSPORT 5 – “Appesantito come poche volte dagli impegni con l’Argentina. Nel primo tempo la retroguardia di Tudor lo ingabbia per bene e lui si limita a smistare i palloni spalle alla porta verso gli esterni, per poi scomparire nell’oblio”.

PASSIONE INTER 5 – “Grande difficoltà contro Bremer, sparisce dalla gara dopo pochi minuti e fatica rientrarci. Il viaggio intercontinentale e il rientro ravvicinato non lo avranno aiutato, ma era lecito aspettarsi comunque qualcosa in più”.