Futuro all’Inter: Koné RIVELA che cosa è successo

Ci sono stati alcuni giorni a cavallo di Ferragosto durante i quali il trasferimento di Manu Koné all’Inter sembrava essere a un passo. Tuttavia, la trattativa è naufragata a causa del ripensamento della Roma, che ha deciso di non cedere il gioratore.

Dell’interesse nerazzurro nei suoi confronti, ha parlato proprio il centrocampista francese, intervistato dal Corriere della Sera. Koné ha rivelato di essere lusingato dall’interesse dell’Inter e di averci scherzato su con Sommer e Thuram, compagni di squadra ai tempi del Borussia Moenchengladbach.

Queste le sue parole:

“Se un club come l’Inter si interessa a me, per me è positivo. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. Ma ho aggiunto: ‘Finché indosso questa maglia, lo faccio al 100%’. La Roma è l’unico club che ha creduto in me un’estate fa, è un dovere ricambiare. Telefonata da Sommer e Thuram, ex compagni in Germania? Ci abbiamo scherzato su. Mi hanno detto di fare la scelta migliore, ma non dipendeva da me. Io stavo molto bene alla Roma, non è che volessi a tutti i costi andarmene”.