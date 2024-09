Gasiorowski diventa un CASO: l’Inter ha un motivo per sperare

Valutato dall’Inter la scorsa estate come uno dei possibili vice Bastoni all’interno dell’organico prima di virare su Tomas Palacios, Yarek Gasiorowski rimane un obiettivo concreto per il futuro sull’agenda dei dirigenti nerazzurri.

L’interesse interista nei suoi confronti era molto forte, ma si è dovuto spegnere nel momento in cui il Valencia ha attivato un’opzione presente sul suo contratto che ha fatto schizzare la clausola rescissoria da 20 a 45 milioni di euro.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, tra i calciatori in scadenza di contratto a fine stagione seguiti dall’Inter ci sarebbe anche Gasiorowski. In realtà, secondo fonti spagnole, il difensore sarebbe legato al Valencia sino al 2026, con un’opzione per il rinnovo automatico al 2027 alla ventesima presenza in una competizione ufficiale. Scenario più che probabile visto che sono 18 le apparizioni sin qui collezionate dal difensore con la maglia valenciana.

Nonostante ciò, secondo quanto riferito da ‘El Desmarque’, Gasiorowski vorrebbe comunque trattare un nuovo contratto per migliorare il proprio salario. Il difensore avrebbe chiesto al Valencia un aumento d’ingaggio ed è su questo punto che potrebbe riaccendersi una speranza futura per l’Inter. Nel nuovo accordo, eventualmente, gli spagnoli vorrebbero aumentare ulteriormente la clausola rescissoria a quota 100 milioni.