“No alla ristrutturazione”: Inter e Milan vogliono un nuovo stadio a San Siro

Clamoroso dietrofront da parte di Inter e Milan dopo l’incontro andato in scena questa mattina a Palazzo Marino con il Sindaco Giuseppe Sala. Nel vertice per discutere il progetto di ristrutturazione del Meazza presentato da WeBuild, erano presenti Alessandro Antonelli e i manager di Oaktree Katherine Ralph e Carlo Ligori per l’Inter, e Giorgio Furlani per il Milan.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club hanno detto no al progetto di ristrutturazione. Questo perché Inter e Milan sono convinti che i lavori di ammodernamento di San Siro sono superiori rispetto a quelli ipotizzati dallo studio del noto colosso delle costruzioni.

A confermare questa posizione è stato proprio Sala, il quale ha rivelato l’intenzione delle due società di voler tornare sulla vecchia idea di costruire un nuovo impianto nell’attuale area destinata ai parcheggi di San Siro. Così il primo cittadino: “Le società hanno detto no alla ristrutturazione di San Siro proposta da WeBuild. Torna così il progetto di un nuovo stadio accanto al Meazza”.