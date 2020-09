GdS – Godín, grinta ed esperienza per il Cagliari. E Nainggolan lo saluta

Dopo una sola stagione, Diego Godín ha lasciato l’Inter. Il difensore uruguaiano è infatti un nuovo giocatore del Cagliari, con il quale si è legato per i prossimi tre anni. Oggi svolgerà il primo allenamento sotto gli ordini di Eusebio Di Francesco, magari per poter debuttare già domani contro la Lazio vista l’assenza di Carboni per infortunio.

Per il club sardo, spiega La Gazzetta dello Sport, si tratta di un innesto importantissimo arrivato dal mercato, sia dal punto di vista tecnico che di mentalità. Tutti fattori che possono aiutare a crescere anche Walukiewicz, classe 2000 e sul quale il Cagliari sembra puntare molto.

Prima di lasciare la Milano nerazzurra, Godín ha salutato i tifosi interisti: “Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per l’affetto e il rispetto ricevuto. È stata una stagione intensa e atipica per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo ma abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo portato la squadra di nuovo in alto, lottando per traguardi importanti come merita“.

Ed anche i compagni lo hanno salutato, uno su tutti: Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, desideroso di tornare proprio in Sardegna, ha così salutato il difensore uruguaiano: “In bocca al lupo Diego…“, il messaggio del Ninja pubblicato su Instagram.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<