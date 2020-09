TS – Inter-Darmian in dirittura d’arrivo. Il trasferimento lo paga… Candreva!

Con la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria, l’Inter potrà finalmente virare dritto su Matteo Darmian. L’addio dell’esterno nerazzurro porterà infatti 2,5 milioni di euro nelle casse del club interista, soldi che immediatamente verranno girati al Parma per liberare il difensore. Come scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, già entro l’inizio della prossima settimana l’ex Manchester United potrebbe sbarcare ad Appiano Gentile ed essere a disposizione del recupero in campionato del 30 settembre contro il Benevento.

Tra l’Inter e il calciatore l’accordo è stato raggiunto da tempo, sulla base di un quadriennale da 2 milioni di euro a stagione. Matteo Darmian, classe 1989, sarebbe già arrivato lo scorso anno, non fosse stato per la richiesta troppo elevata che il Manchester United aveva fatto ai nerazzurri. Così, la triangolazione che ha trovato ben volentieri la sponda del Parma, ha finalmente dato il via libera alla conclusione di un’operazione che il club interista inseguiva da diversi anni.

