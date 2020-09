CdS – Inter, c’è la svolta sul mercato? Il Monaco torna alla carica per Brozovic

Importante novità per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dalla Croazia rimbalzano voci di un nuovo interessamento del Monaco per Marcelo Brozovic.

Da capire se il centrocampista croato, finito fuori dai titolari, accetterà di raggiungere il connazionale Kovac in Francia. La cessione di Brozovic potrebbe rappresentare una svolta cruciale per i nerazzurri in quest’ultima fase di calciomercato.

