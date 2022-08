GdS – Gosens-Leverkusen già in stallo? L’Inter vuole l’obbligo di riscatto

Pare infatti che i due club, che ieri hanno abbozzato l'operazione, non abbiano trovato l'intesa sulla formula. L'Inter è disposta ad accettare solo un prestito con obbligo di riscatto, mentre i tedeschi vorrebbero inserire solo un diritto. Vien da sé che l'Inter, che lo cederebbe principalmente per l'aspetto economico, avrebbe rifiutato l'ipotesi. Secondo la Rosea la trattativa non è quindi decollata e le parti non avrebbero in programma altri incontri risolutivi. Con la fine del mercato che ormai incombe, questo disaccordo potrebbe essere una pietra tombale sull'operazione di mercato.