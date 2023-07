Alla fine Lukaku ha risposto, ma la chiamata con l’Inter è stata tutt’altro che conciliante. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale in tarda serata i dirigenti nerazzurri sono riusciti ad avere contatti con il belga, dopo un lungo silenzio assordante.

Nella chiamata i nerazzurri hanno espresso tutta la propria rabbia per il comportamento doppiogiochista di Lukaku e di Ledure, l’avvocato-agente. Il club contava molto sul patto d’onore siglato con il giocatore. Invece, mentre l’Inter faceva il possibile per trovare la quadra con il Chelsea, il giocatore aveva iniziato a flirtare con altre squadre.

Dal canto proprio, i Blues vogliono vendere il giocatore il prima possibile e, pertanto, gradirebbero maggiormente la cessione all’Inter, dal momento che l’accordo è stato già raggiunto a differenza della Juventus.

In ogni caso, l’Inter ora deve capire se proseguire ancora la trattativa per Lukaku o se abbandonare il giocatore per virare su altri nomi. In ogni caso, il rapporto con il belga rischia di essersi compromesso in modo irrimediabile.

L’opinione di Passione Inter

Rapporto è la parola decisiva per capire il finale di questa vicenda, ammesso che possa esserci un epilogo diverso dalla rottura definitiva. Il tradimento di Lukaku e di Ledure, infatti, rischia di aprire una ferita troppo profonda da risanare.