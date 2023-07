5 (+1) ALTERNATIVE a Lukaku per l’attacco dell’Inter

1 di 7

LE ALTERNATIVE A LUKAKU

Quando sembrava ormai tutto fatto, il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter si è, invece, arenato. La causa è da imputare al giocatore e al suo avvocato, che avrebbero interrotto i contatti con il club nerazzurro, nonostante quest’ultimo abbia ormai raggiunto l’accordo con il Chelsea.

Una situazione scomoda, che l’Inter vuole risolvere in tempi brevi, abbandonando altrimenti l’operazione per virare su altri nomi per l’attacco. Pertanto, vista la criticità del caso Lukaku, andiamo a vedere tutte le alternative per i nerazzurri, specificando come è probabile che per ognuna di queste la volontà sia quella di impostare un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

