Il caso Lukaku sta infiammando il mondo Inter da ieri sera. Il belga, d’altronde, sembra essersi ormai promesso ai nerazzurri, ma la trattativa si è arenata a causa dell’improvviso silenzio del giocatore e del suo avvocato-agente, Sebastien Ledure. C’è un motivo.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il motivo è chiaramente la trattativa impostata con la Juventus e in particolare con il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, interessato a Big Rom dai tempi del Napoli. In particolare, i bianconeri avrebbero chiesto del tempo (7-8 giorni, che potrebbero diventare anche più di 10) a al giocatore e al suo rappresentante.

Il motivo? La Juventus, prima di poter acquistare Lukaku, avrebbe bisogno di cedere Dusan Vlahovic, con possibile direzione Paris Saint-Germain in caso di addio di Mbappé. Un’operazione che potrebbe non concretizzarsi prima dell’inizio di agosto (secondo La Gazzetta dello Sport entro il 4). Il belga, pertanto, starebbe aspettando di capire gli sviluppi di questa vicenda.

L’opinione di Passione Inter

Quanto raccontato dal quotidiano romano non fa onore a Lukaku e a Ledure, aggiungendo altre note fosche sul loro comportamento. La frattura con Roc Nation, d’altronde, dimostra come questo gioco nell’ombra sia tutt’altro che ben accetto. Al netto di come si concluderà la vicenda, dal punto di vista morale il belga non ne sta uscendo di certo rafforzato.