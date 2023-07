L’avvocato di Lukaku ha l’accordo con la Juventus: frattura con Roc Nation

C’è un motivo dietro al silenzio di Romelu Lukaku in queste ultime ore, che tanto sta facendo infuriare l’Inter. L’avvocato del belga, il connazionale Sebastien Ledure, infatti, da tempo starebbe valutando soluzioni alternative per il proprio assistito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe proprio lui dietro all’interesse del Milan di qualche settimana fa (per altre fonti, invece, la mossa arriverebbe direttamente da Roc Nation). Un agire sottotraccia che in Premier League avrebbe trovato orecchie solo nell’Aston Villa, ma che, al tempo stesso, avrebbe suscitato l’aperto interesse della Juventus.

Un flirt vero e proprio, che va avanti da tempo e che avrebbe prodotto un’offerta al Chelsea da 37.5 milioni di euro, più 2.5 di bonus. Sul tavolo, inoltre, stando sempre a quanto riportato dalla Rosea, ci sarebbe un’offerta di contratto da 12.5 milioni di euro per il giocatore, uno stipendio insostenibile per l’Inter e fuori scala anche rispetto agli ultimi standard juventini, che avrebbe portato all’apertura di Lukaku.

In ogni caso, l’atteggiamento di Ledure non sarebbe privo di conseguenze: Roc Nation, l’agenzia che cura gli interessi di Lukaku, non avrebbe gradito questo comportamento nell’ombra, convinta, invece, di trattare l’affare con il Chelsea in totale indipendenza, sfruttando i buoni rapporti con la società londinese. Una frattura che viene confermata anche dal Corriere dello Sport.

L’opinione di Passione Inter

Ledure ha da tempo tessuto una tela che sembra aver sorpreso un po’ tutti, non solamente l’Inter. L’avvocato-agente di Lukaku ha scelto un approccio scivoloso, da vero rapace del mercato, che però rischia di avere delle conseguenze non indifferenti. I nerazzurri, dal canto loro, vogliono risposte immediate ed è probabile che anche Roc Nation possa mettersi di traverso in modo consistente. Da capire, allora, quali sviluppi avrà questa vicenda.