La vicenda Romelu Lukaku è clamorosa. Proprio nel momento in cui l’Inter era pronta a chiudere la trattativa, tutto si sta dissolvendo in una bolla di sapone, con il belga che si è reso irreperibile, irritando non poco i nerazzurri.

Perché questo comportamento proprio ora? Il motivo principale è sicuramente l’offerta di contratto mostruosa che la Juventus sarebbe disposta a offrirgli, ma c’è anche altro, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. I soldi bianconeri, infatti, avrebbero soffiato sul fuoco di alcuni dissapori legati alla scorsa stagione.

Come rivela la Rosea, Lukaku non avrebbe gradito le scelte di Inzaghi nel finale della scorsa stagione: la preferenza del tecnico per Dzeko gli è sempre stata indigesta e la panchina in finale di Champions League lo avrebbe proprio fatto infuriare.

L’Inter, però, avrebbe dato delle garanzie al giocatore: quest’anno la titolarità non sarebbe stata in discussione, nonostante l’arrivo di Thuram. Rassicurazioni che, in teoria, avevano convinto Lukaku, ma sulle quali si è abbattuto l’uragano monetario juventino. Ora l’attaccante belga deve fare una scelta. Il tempo stringe.

L’opinione di Passione Inter

Non c’erano poi molti dubbi sull’irritazione di Lukaku per la mancata titolarità di Istanbul (detto che la prestazione poi offerta non ha creato tanti rimpianti); tuttavia, i segnali delle ultime settimane non avevano certo dato l’idea di una ferita da ricucire. Chiaramente il denaro gioca un ruolo pesante in questa vicenda, il cui finale per ora è noto solo a Lukaku e al suo avvocato. Forse.