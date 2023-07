Emil Holm è un obiettivo concreto dell’Inter per il ruolo di esterno destro. Lo ha ribadito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo il quale i nerazzurri sarebbero pronti a un’offerta per lo svedese, una volta smaltite le priorità di mercato.

L’Inter sarebbe disposta a mettere sul tavolo un’offerta da 12-15 milioni di euro e il prestito di Francesco Pio Esposito per convincere lo Spezia. Inoltre, non è da escludere che nell’operazione possa entrare anche un’altra contropartita tecnica.

I nerazzurri, però, devono guardarsi dalla concorrenza della Juventus, anche lei interessata a Holm e con in programma un incontro per capire la fattibilità dell’operazione e studiare così un eventuale rilancio.

L’opinione di Passione Inter

Come abbiamo raccontato, Holm è l’obiettivo principale dell’Inter per la corsia di destra e la notizia di un’offerta imminente è la riprova di quanto già noto. L’investimento è sostanzioso, ma c’è da dire che il classe 2000 è stato per larghi tratti il giocatore più impressionante dello Spezia e la giovane età lascia presagire ancora evidenti margini di crescita.