5 COLPI in arrivo all’Inter con i SOLDI di Onana

5 COLPI CON I SOLDI DI ONANA

Dopo settimane di trattative il passaggio di André Onana al Manchester United sembra ormai essere molto vicino. L’Inter dovrebbe incassare 50 milioni di euro, più 5 di bonus, vedendo di fatto soddisfatte le proprie richieste.

Una cifra importante che potrebbe sbloccare il mercato in entrata dei nerazzurri che, come ricorda da Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della stagione, è ben lontano dall’essere concluso. Il tecnico, infatti, ha evidenziato come servano ancora 5 innesti per completare la rosa, divisi nei vari reparti.

Quali sono questi possibili obiettivi? I nomi sono tanti e ora l’Inter sembra pronta a muoversi. Pertanto, andiamo a vedere insieme 5 possibili colpi per l’Inter con i soldi derivanti dalla cessione di Onana.

