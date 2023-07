Ok dall’UEFA: approvati i conti dell’Inter per il Fair Play Finanziario

Arrivano buone notizie per l’Inter in ottica Fair Play Finanziario. La UEFA, infatti, ha approvato i conti del club nerazzurro, in merito al rispetto degli obiettivi stabiliti per l‘esercizio 2022. Per il momento, dunque, non scattano nuove sanzioni oltre ai 4 milioni di euro della scorsa stagione.

In ogni caso, il CFCB, l’Organo di Controllo Finanziario dei Club, continuerà a monitorare il rispetto dell’accordo di regolamento anche nel corso della prossima stagione.

Oltre al quelli dell’Inter, sono stati approvati i conti di Milan e Roma, per quanto riguarda le italiane, e di Monaco, Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain, Besiktas. Multa di 500mila euro, invece, per il Barcellona, per aver dichiarato erroneamente utili derivanti dalla cessione di beni immateriali che però non hanno valore secondo il regolamento UEFA.