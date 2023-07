Nuova esperienza per Martin Satriano, che lascia l’Inter a titolo temporaneo. Dopo l’esperienza all’Empoli, non propriamente felice (solo 2 gol), l’attaccante uruguagio torna in prestito secco per un anno al Brest, in Ligue 1.

Si tratta di un ritorno, dal momento che il classe 2001 aveva già giocato in con i francesi nel 2022, 6 mesi in prestito, realizzando 4 gol.