VIDEO – Quella volta che Lukaku disse “MAI alla Juventus”

Nelle ultime ore la Juventus sembra essere seriamente piombata su Romelu Lukaku, creando grande scompiglio nel mondo Inter, in ansia per un tradimento da parte dell’attaccante belga che si fa sempre più concreto. Il giocatore non risponde più ai dirigenti nerazzurri, dopo mesi in cui il suo destino sembrava poter essere solo interista.

Come si può vedere nel video qui sotto, peraltro, Lukaku si è già espresso in passato su un possibile trasferimento al Milan e alla Juventus: un secco “mai“, ripetuto scuotendo la testa. Ora la chiamata sembra esserci davvero e la reazione di Big Rom sembra essere un po’ diversa