La vicenda Lukaku-Inter continua a far discutere, in attesa di una decisione che possa dare una soluzione a questo intricato enigma. E potrebbe arrivare già oggi. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici di Roc Nation, l’agenzia che cura i diritti del giocatore, potrebbero avere un incontro con quest’ultimo in giornata.

Roc Nation non sarebbe per nulla contenta del comportamento di Lukaku e, in particolare, del suo avvocato, Sebastien Ledure, che avrebbe agito nell’ombra, creando grande imbarazzo. Pertanto, il probabile incontro con il giocatore ha il sapore della resa dei conti: non c’è tempo per gli indugi, va presa una rotta definitiva.

L’opinione di Passione Inter

L’irritazione di Roc Nation dimostra quanto inaspettata sia questa frenata nella trattativa con l’Inter. Un colpo di scena che ha spiazzato tutti, creando in generale grande irritazione. Ricucire lo strappo non sarà una cosa semplice e, in ogni caso, la reputazione di Lukaku rischia di essersi compromessa in modo quasi irrimediabile.