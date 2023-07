SI – L’Inter cerca Gravenberch: il Bayern Monaco apre al prestito

Sebbene il caso Lukaku stia canalizzando l’attenzione del mondo Inter, il mercato nerazzurro continua a muoversi anche su altri fronti. Come ad esempio il centrocampo, per il quale, come confermato da Inzaghi, c’è bisogno di un altro rinforzo.

Secondo Sportitalia, l’Inter avrebbe chiesto informazioni al Bayern Monaco per il prestito di Ryan Gravenberch, mediano classe 2002 che ha trovato poco spazio nella sua esperienza in Baviera. I nerazzurri avrebbero trovato una risposta positiva dai tedeschi.

L’opinione di Passione Inter

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter tramite alcuni intermediari, il contatto esplorativo tra l’Inter e il Bayern Monaco per Gravenberch è effettivamente avvenuto. L’olandese sarebbe un innesto molto interessante, visto il grande talento che l’ex Ajax ha a disposizione. Sarebbe una scommessa sì, ma probabilmente varrebbe la pena tentare.