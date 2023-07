Galliani su Carlos Augusto: “Piace all’Inter? Ora nessuna trattativa”

Presente al ritiro del Monza, il direttore sportivo dei brianzoli, Adriano Galliani, ha parlato ai microfoni dei giornalisti anche dell’interessamento dell’Inter per Carlos Augusto. Queste le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“Piace anche a noi. In questo momento non ci sono trattative in corso per la cessione di Carlos Augusto. Sicuramente merita i più grandi palcoscenici perché è uno degli esterni più forti d’Europa. Vedremo. Parlare si parla molto, ma dal parlare a chiudere le operazioni ce ne vuole”.