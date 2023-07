C’è ancora la Juventus sulla strada che porta l’Inter all’acquisto di un attaccante. Dopo la trattativa nell’ombra con Lukaku, i bianconeri sarebbero interessati anche ad altri due profili che interessano ai nerazzurri: Folarin Balogun e Alvaro Morata.

Lo riporta Tuttosport, che inserisce i due giocatori nella lista dei possibili sostituti di Dusan Vlahovic, dal momento che non è per nulla detto che l’alternativa sarà effettivamente Lukaku. Su Morata, molto gradito ai tifosi juventini, ci sarebbe da battere anche la concorrenza della Roma.

L’opinione di Passione Inter

Il caso Lukaku è una scottatura che sicuramente avrà messo l’Inter sull’attenti per le prossime trattative. In generale, si tratta di una sessione di calciomercato in cui c’è spesso da sgomitare per arrivare prima delle rivali sui propri obiettivi (si vedano i casi fortunati di Thuram e Frattesi).