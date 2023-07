Passi concreti per Balogun? Romano: “Da capire le condizioni”

Folarin Balogun potrebbe essere l’obiettivo numero uno dell’Inter per l’attacco, ma la trattativa per il suo eventuale arrivo in nerazzurro è ancora tutta da impostare. Per questo motivo, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, all’inizio della prossima settimana ci saranno i primi passi concreti in questo senso.

La dirigenza interista dovrà capire quali saranno le condizioni dell’operazione. Sempre secondo Romano, Balogun sarebbe disponibile a un trasferimento a titolo definitivo, ma, al tempo stesso, è molto probabile che la richiesta dell’Arsenal per il classe 2001 possa essere abbastanza alta.

L’opinione di Passione Inter

Secondo quanto riportato nelle scorse settimane, il costo di Balogun dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro, ma non è da escludere che la richiesta dell’Arsenal possa essere anche più alta. Dal canto suo, è ipotizzabile che i nerazzurri vogliamo provare a impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto od obbligo di riscatto.