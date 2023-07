L’estate di cambiamenti nell’attacco dell’Inter potrebbe portare a una rivoluzione quasi totale. Dopo l’addio di Dzeko e il mancato ritorno di Lukaku, anche Correa potrebbe abbandonare i nerazzurri. Infatti, come riporta La Gazzetta Sportiva, il Tucu potrebbe aprire a un trasferimento in Arabia Saudita nelle prossime settimane.

A quel punto l’Inter sarebbe pronta a tornare sul mercato anche per una quarta punta. Soprattutto se Balogun fosse l’investimento principale nel reparto avanzato, allora potrebbe prendere piede l’idea M’Bala Nzola per completare l’attacco, aggiungendo quella fisicità che a quel punto mancherebbe un po’ al reparto offensivo nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Nzola come quarta punta potrebbe essere un investimento molto interessante. L’attaccante dello Spezia ha già dimostrato di essere un giocatore molto affidabile in Serie A e il suo inserimento potrebbe aggiungere caratteristiche ora assenti nell’attacco nerazzurro, offrendo anche la possibilità di modificare l’assetto tattico a gara in corso.