Inter, che attaccante scegli? Si valutano due possibili soluzioni

Il caos generato da Lukaku ha sorpreso un po’ tutti, anche se l’Inter aveva già iniziato a valutare piste alternative dopo l’atteggiamento sfuggente del belga negli ultimi giorni. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, la quale parla anche di un vertice di mercato in arrivo in casa nerazzurra.

Dovrebbe arrivare domani ad Appiano Gentile e vedrà coinvolti Inzaghi e la dirigenza per scegliere insieme i profili più adatti per l’attacco interista. Bisognerà scegliere il tipo di giocatore sul quale investire. Le soluzioni possibili sono due.

La prima segue la pista Lukaku: un centravanti possente e in grado stare al centro dell’attacco. Questa sarebbe la soluzione preferita di Inzaghi, che gradirebbe un giocatore come Morata, con tanta esperienza in Serie A. Lo spagnolo dovrebbe rinnovare con l’Atletico Madrid fino al 2026. Una soluzione che aiuterebbe l’Inter, perché vedrebbe ridotto l’ingaggio e la clausola rescissoria (da 20 a 12 milioni di euro).

Al tempo stesso, però, l’assenza del Decreto Crescita, raddoppierebbe di fatto il costo lordo da pagare. E Morata piace anche alla Roma. Per questo motivo, altri nomi possibili sono quelli di Medhi Taremi del Porto e di Youssef En-Nesyri del Siviglia, proposto ai nerazzurri, che però non sono troppo convinti.

C’è poi l’opzione B: il cambio di pelle totale, con un attaccante meno fisico, ma più votato al dribbling e alla fantasia. In quel caso il nome principale è Folarin Balogun anche se non è detto che i 40 milioni di euro che l’Inter potrebbe dirottare da Lukaku al giocatore dell’Arsenal siano necessariamente sufficienti.

L’opinione di Passione Inter

La vicenda Lukaku potrebbe diventare una grande occasione per l’Inter per mutare completamente la pelle del proprio attacco, specie se si decidesse di investire su un profilo giovane come Balogun. Al tempo stesso, è comprensibile la preferenza di Inzaghi: il tecnico deve puntare allo Scudetto, e un giocatore più strutturato e di esperienza potrebbe garantire maggiori certezze in questo senso.