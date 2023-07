Si complica sempre di più la situazione di Romelu Lukaku, dopo che nella giornata di ieri l’Inter lo ha ufficialmente scaricato, dopo aver scoperto il doppio-gioco che lui e il suo agente, Sebastien Ledure, stavano tramando alle spalle dei nerazzurri. E potrebbe non essere finita qui.

Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, anche Roc Nation, l’agenzia che cura i diritti del giocatore, sarebbe ormai intenzionata a interrompere la collaborazione con l’attaccante belga. Il motivo? Anche il gruppo guidato dal rapper Jay-Z sarebbe stato all’oscuro dei contatti di Ledure con la Juventus.

Un approccio sconosciuto a Roc Nation, che, sempre secondo la Rosea, sarebbe anche contraria alla trattativa con i bianconeri, visti gli episodi razzisti della scorsa stagione. L’agenzia, infatti, si era schierata fortemente contro il razzismo, con un’ampia campagna di comunicazione.

La separazione, dunque, sembra ormai inevitabile. Per l’ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno, perché bisognerà prima risolvete le questioni legate ai diritti di immagine e ai tanti interessi sul tavolo.

L’opinione di Passione Inter

La presa di posizione di Roc Nation sa di contrappasso per Lukaku, il cui gioco nell’ombra è stato smascherato e per il quale ora arrivano le conseguenze, dopo che la stessa agenzia aveva provato ieri a ricucire lo strappo in extremis. Il futuro del giocatore ora è tutto da scrivere, ma è chiaro come questa vicenda abbia compromesso in toto la sua immagine. E non solo agli occhi dei tifosi interisti.