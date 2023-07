VIDEO – D’Ambrosio scoppia in LACRIME alla festa della Curva!

Danilo D’Ambrosio ha lasciato da poche settimane l’Inter dopo quasi 10 anni in nerazzurro. Un’esperienza lunga, che non si può dimenticare in poco tempo. E, infatti, così è: presente alla festa della Curva Nord, l’ormai ex difensore interista ha ringraziato i tifosi ed è poi scoppiato in lacrime.

La reazione molto emozionata di D’Ambrosio la si può vedere nel video qui sotto, mentre gli ultras dell’Inter gli intonano il coro: “Danilo uno di noi”. Una altra grande prova di affetto per uno dei giocatori più prolifici in nerazzurro nella storia recente del club.