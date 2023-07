Nonostante il tentativo in extremis dell’agenzia Roc Nation che cura l’immagine di Lukaku, l’Inter ormai pare aver voltato pagina abbandonando definitivamente la trattativa per l’attaccante belga. Un’ulteriore conferma arriva dal fatto che cominciano a spuntare in maniera concreta i nomi degli altri centravanti su cui i dirigenti nerazzurri stanno lavorando e su cui sembrano intenzionati a puntare al posto di Big Rom.

Secondo Sky il primo nome in lista è quello di Folarin Balogun, statunitense classe 2001 rientrato all’Arsenal dopo una stagione da 22 gol in Francia col Reims. Grande talento, ma reduce da una sola stagione in un campionato top e quindi da far crescere. Se si dovesse scegliere un profilo più pronto all’uso allora attenzione a M’Bala Nzola dello Spezia. Morata dell’Atletico Madrid e Taremi del Porto sono altri due nomi sui quali però si registra la concorrenza di Roma e Milan.